La dura crítica de Miller a Marc Márquez: "¿Por qué él puede marcharse y los demás no...?"

Jack Miller, piloto de Pramac Yamaha, no está de acuerdo con la decisión de Marc Márquez de no participar en el evento de los karts.

En el Gran Premio de Japón, MotoGP organizó una carrera de karts antes de la prueba del domingo y Marc Márquez se negó a participar. Después dijo que él estaba "luchando por el campeonato y no para estar de cachondeo con unos karts".

Y esta postura no ha gustado a todos sus compañeros de la parrilla de MotoGP. El piloto Jack Miller, en una entrevista a 'Motociclismo.es', ha cargado contra Marc.

"¿Por qué él puede marcharse de la carrera de karts mientras los demás tenemos que quedarnos?", se pregunta el piloto de Pramac Yamaha.

"Si se supone que tienes que estar allí, tienes que estar allí. No creo que puedas decidir por tu cuenta que no vas a ir. ¿Qué hace que alguien sea tan especial como para poder marcharse mientras los demás tenemos que quedarnos? Si nos marchamos todos, quedamos como unos gilipollas. Nadie está por encima de las normas. ¿Sabes lo que quiero decir?", dice el piloto australiano.

Y pide que si los eventos crecen, también lo hagan los sueldos de los pilotos: "En algún momento también tendrán que empezar a pagarnos más a los pilotos. Porque cada vez hacemos más cosas y, sin embargo, cobramos cada vez menos. Así es como funciona esto".

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