Carlos Sainz: "Los Haas están más en la liga de Red Bull"

El piloto español Carlos Sainz se mostró contento con el comportamiento de su Renault en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Austria, aunque advirtió que uno de sus principales rivales, como es la escudería estadounidense Haas, "está jugando más la liga de Red Bull" que en la suya.

Los dos Haas quedaron por delante del Renault del español, en una Q3 en la que el piloto madrileño fue estorbado por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), lo que ha abierto una investigación. "No cambia mucho lo que ha pasado con Vettel. Sí que me ha hecho romper un alerón delantero, que obviamente cuesta dinero a nuestro equipo y que cuando lo reparan no sabes si vas a seguir tan bien como antes. La verdad es que no creo que lo haya hecho adrede. No me ha visto y creo que no le han avisado por radio", señaló el español.

De la Q3 en la que volvió a entrar en el Red Bull Ring, Sainz dijo: "Ha sido una buena 'qualy'. Creo que hemos mejorado bastante. No éramos equipo de Q3 y hoy sí. Hay un mundo respecto a Haas. Ahora, ellos están más en la liga de Red Bull que en la nuestra".

Sobre el nuevo mapa motor que ha puesto en marcha Renault, Sainz opinó: "No se nota demasiado ese mapa motor nuevo de Renault para la clasificación. Este circuito es ideal para nuestros rivales, como Haas, así que tampoco se puede pedir mucho más".

"Sabíamos que aquí íbamos a sufrir. Pero bueno, al final novenos, en la Q3... no parecía que pudiésemos estar en la Q3", señaló.

Finalmente, sobre el neumático ultrablando que deberá seguir calzando en la salida, Sainz cree que su coche sufrirá por los vehículos de detrás, ya que a partir del undécimo tienen libre elección de goma. "Los de atrás nos van a apretar en el primer 'stint'. Después, será nuestra oportunidad".