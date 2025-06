Carlos Sainz se escuda en Hamilton: "Antes se veía como una excusa..."

Ya le pasó en sus primeros meses en Ferrari y en parte se ha repetido en sus primeras carreras con Williams: a Carlos Sainz se le ha exigido rendir desde el primer día con un coche nuevo olvidando la necesidad de adaptarse a un equipo desconocido para él.

Sobre este aspecto le han preguntado al madrileño durante una entrevista en 'Mundo Deportivo' y el '55' no ha podido ser más claro.

"Yo lo he tenido que sufrir cambiando de equipo en cinco ocasiones, y es algo de lo que antes prácticamente ni se hablaba, el proceso de adaptación, todo el mundo esperaba ya que en la tercera carrera estuvieras ahí", ha explicado.

De hecho, Sainz ha puesto dos ejemplos que reflejan la realidad de la Fórmula 1. Tanto a Ricciardo como a él les criticaron, pero ahora con Lewis Hamilton, que está viviendo un infierno en sus primeros meses en Ferrari, la situación cambia.

"Me acuerdo con Ricciardo, cuando cambió a Renault, y también luego a McLaren, hubo un proceso de adaptación, y yo también lo tuve en cada equipo que he cambiado, y antes como que la gente no te lo compraba (el argumento), o lo veía un poco como una excusa, y yo creo que ahora que un 7 veces campeón el mundo (Hamilton) se cambia y también le cuesta, más que nada confirma un poco lo que os contaba hace 5 o 10 años que igual no comprabais, pero ahora sí que se compra", ha reflexionado.

Eso sí, el piloto de Williams señala el "riesgo" de caer en la frustración: "El riesgo está en no terminar de adaptarte nunca a ese equipo o a ese coche, y yo hasta ahora la verdad es que tengo suerte de decir que he llegado a cada equipo y me acabo adaptando".