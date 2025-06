Sainz le cuenta a Pedrerol los coches que tiene en su garaje... y el motivo por el que usa el más antiguo

A Carlos Sainz le gusta pasar desapercibido. Tiene un montón de coches caros pero prefiere ir con el de toda la vida, el Golf que le dieron sus padres cuando cumplió la mayoría de edad. Se lo ha contado a Josep Pedrerol en 'El Cafelito'.

"He venido en mi Golf, el que me dieron mis padres con 18 años. Porque no quiero que por Madrid se me vea con un Ferrari y no uso el Ferrari que tengo. No me gusta que me vean. Odio llamar la atención", dice el piloto de Williams.

En su garaje van a aparecer dos coches nuevos de los que Sainz no quiere hablar demasiado: "Ahora me van a llegar dos coches muy chulos a casa...".

"Pero no me gusta hablar de eso. Luego no los voy a usar porque me da vergüenza usarlos", sentencia.