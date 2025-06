La dura reflexión de Sainz sobre su salida de Ferrari: "Compites para un equipo en el que ya sabes que no sigues..."

Carlos Sainz perdió su asiento en Ferrari ante la llegada de Lewis Hamilton. Lo supo cuando todavía le quedaba un año más. Y fue muy duro para él. Se lo ha confesado a Josep Pedrerol en 'El Cafelito'.

"Me va bien en Ferrari, nos está yendo bien... pienso que vamos a seguir muchos más años en Ferrari y de repente me dicen que han fichado a Lewis Hamilton. Y me lo dicen además antes de empezar mi último año", reflexiona el piloto español sobre el momento en el que se enteró de su salida.

"Es un año duro porque no te lo esperas. Pasas un mes complicado pensando '¿qué va a ser de mí ahora?', ¿dónde voy a ir?'", reconoce el actual piloto de Williams.

Y deja una frase demoledora: "Compites al más alto nivel para un equipo en el que ya sabes que no vas a seguir y eso es duro...".

"Yo pensaba estar muchos en Ferrari y todo Ferrari me decía que iba a estar muchos años aquí y fue un palo muy duro para mí. Es duro. Porque a la vez estás rindiendo para Ferrari", sentencia Carlos.