El padre de Jorge Lorenzo, contra Márquez: "Es un estratega de las mentiras..."

Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, analiza la sanción que recibió Marc Márquez en la sprint de Tailandia, cuando tuvo que dejar pasar a Pedro Acosta.

En la sprint del Gran Premio de Tailandia Marc Márquez tuvo que devolver la posición a Pedro Acosta después de una maniobra que los comisarios consideraron ilegal. Fue el de KTM el que se acabó quedando con la victoria después de una batalla increíble en lo más alto de la parrilla.

Y aprovechando esa sanción, el padre de Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, ha dejado un recadito a Marc. En palabras que recoge 'Motosan' ha remarcado que Márquez "siempre ha utilizado este tipo de maniobras": "Es un artista en meter la moto y en embestir al contrario".

Cree que este castigo ha hecho que salten las alarmas por su estilo de pilotaje: "Me dio la impresión de estar preocupado por no poder volver a usar ese truco de apartar a los rivales. Yo creo que eso es lo que más le preocupa, no poder volver a usar esa maniobra que le ha dado buenos resultados en el pasado".

"Lo vi después de la sprint, estaba sentado. No sé si recordáis la imagen, estaba sentado y bebiendo un botellín de agua. Lo vi muy preocupado", sostiene.

Y sigue cargando contra él: "Es un estratega de la simulación o de utilizar incluso la mentira para sus intereses. Pero la expresión corporal eso no falla nunca. Lo que me transmitió fue una preocupación por no poder usar ese recurso que él también sabe usar".

Marc fue segundo en la sprint y tuvo que abandonar por un pinchazo en la carrera del domingo. Se quedó así Pedro Acosta con el liderato de la categoría reina. La primera vez para él.