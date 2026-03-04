Vox expulsa a Antelo del grupo parlamentario en la Asamblea de Murcia y desmiente que exista falsificación de su firma digital

El contexto José Ángel Antelo había denunciado la falsificación de su firma para sustituirlo como portavoz. Tras la reunión de todo el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, se determina por mayoría absoluta su expulsión.

Vox desmiente que exista falsificación de la firma digital de Antelo. Es más, la formación de extrema derecha no ha dudado en expulsarle del grupo parlamentario y en exigir que entregue el acta de diputado.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha ofrecido este miércoles declaraciones para desmentir las afirmaciones de Antelo relacionadas con una supuesta falsificación de su firma digital y su descontento con la formación.

Asimismo, el portavoz ha explicado que este martes se reunió todo el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia para valorar la situación y se determinó —por mayoría absoluta de sus diputados— que proceda a la expulsión de José Ángel Antelo como miembro del grupo parlamentario Vox. "Se le pidió que dejara la portavocía y el acta, y la única respuesta que hemos obtenido ha sido la negativa", ha dicho.

En este contexto, Martínez ha aclarado que "todo lo que está saliendo en prensa sobre la situación, por nadie deseada, de José Ángel Antelo en Vox no responde a la realidad". "La formación y el grupo parlamentario llevan muchísimo tiempo intentando corregir determinadas situaciones de ineficiencia y mala gestión. Se le han dado muchas oportunidades y no ha querido aceptar ninguna", ha añadido.

Hay que recordar que el ya exlíder provincial Antelo había denunciado que el partido había usado su firma, sin su permiso, para aprobar su sustitución como portavoz del grupo. "Es un delito de suplantación y de falsedad documental, delitos muy graves en el Código Penal", llegó a decir.

¿Por qué no abandona su acta?

"Hasta aquí hemos llegado", ha afirmado el portavoz, tras asegurar que "la prudencia y la humildad deben regir todo comportamiento humano o, como decimos en la huerta, los trapos se lavan en casa. Ya no podemos aguantar más la situación ante unas manifestaciones que ha hecho José Ángel Antelo sobre una supuesta falsificación de la firma", ha hecho hincapié, añadiendo: "Las manifestaciones relacionadas con el descontento con el partido, con nuestro presidente Santiago Abascal, no se corresponden con la realidad".

Para Martínez, "aferrarse a la presidencia de Vox en la Región de Murcia, a la portavocía del grupo parlamentario y al acta de diputado y, al mismo tiempo, declarar descontento no tiene sentido" y se ha preguntado: "Si tan descontento está con Vox y con sus compañeros, ¿por qué no abandona su acta? Todos sabemos que si estamos aquí es gracias a Vox".

Martínez Alpañez también ha detallado que "ante este hecho se presentó un escrito con el certificado del grupo parlamentario, pero intentando enmarañar la situación, se presentaron otros escritos alternativos que obligaron a la Mesa de la Cámara a rehacer el escrito que solicitaba el cambio de portavocía”.

Por ello, el portavoz adjunto de VOX ha agregado: "Queremos dejar claro que, tras valorar todas las declaraciones y los hechos, la práctica unanimidad del grupo parlamentario considera procedente la expulsión de José Ángel Antelo. Ya le pedimos que dejara el acta, y de su mano depende si quiere mantenerse en un sitio donde no está a gusto o no se siente conforme".

Para VOX, "la responsabilidad y la coherencia deben prevalecer. Si se siente decepcionado y en desacuerdo, la decisión correcta es apartarse y dejar espacio a quienes sí cumplen con el proyecto de Vox y con los compromisos adquiridos con los ciudadanos de la Región", ha concluido el portavoz adjunto.

