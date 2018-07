Carlos Sainz: "El coche iba tan mal que era como conducir sobre hielo"

EL DE RENAULT, 12º EN AUSTRIA

Carlos Sainz no pudo acabar en los puntos la carrera de Austria. El madrileño sufrió mucho a bordo de un Renault que se comió los neumáticos en Spielberg. "Empezaron los problemas de degradación, de 'blistering'... Las ruedas traseras vibraban mucho y no veía nada... No podía ni girar el volante porque sobreviraba mucho", comenta.