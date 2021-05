El éxito en Fórmula 1, más en estos tiempos en los que durante la clasificación hasta tres cuartos de los monoplazas de la parrilla luchan en un segundo de margen, todo detalle cuenta.

Motor, carrocería, alerón, fondo plano... todo cuenta dentro del coche para luchar por ser el más rápido, pero también hay factores exteriores que inciden y pueden marcar el devenir de una carrera

El campeón del mundo de Fórmula 1 Jenson Button ha analizado esta clave, poniendo de ejemplo a Fernando Alonso, Lewis Hamilton y su llegada a McLaren en 2020 supliendo al asturiano.

"Lewis era un campeón del mundo cuando fuimos compañeros y también, bastante joven. Era mucho menos experimentado que Fernando Alonso entonces. Fernando era zorro viejo. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer para ganar. Tenía la velocidad, pero también entendía la estrategia y sabía lo que tenía que hacer con los ingenieros para que se pusieran de su lado", ha señalado en 'Sky F1'.

Seguidamente, ha desgranado las diferencias que presentaba Hamilton y su evolución desde entonces: "Lewis era directo, súper rápido y podía pilotar cualquier cosa a la que lo subieras, en realidad. Eran muy diferente el uno del otro, pero creo que Lewis ahora es diferente a entonces. Tiene la experiencia".

"Entonces pilotaba cada vuelta al máximo y ahora entiende lo que necesita hacer para sacar el máximo del coche de la A a la B. No tengo experiencia en jugar a juegos psicológicos con él. Lo importante para mí fue conseguir el respaldo del equipo, lograr poner a todo el equipo detrás de mí", ha añadido.

A su vez, Button destaca que cree que "dañó mentalmente" a Hamilton a su llegada a McLaren: "Salto al coche y si no se adapta a mi estilo, entonces no me funciona. No soy uno de esos pilotos. Necesito un coche desarrollado en torno a mí y al equipo apoyándome para desarrollarlo en mi dirección".

"Eso es lo que hice y me funcioné. Creo que mentalmente dañó a Lewis un poco en ciertos momentos de nuestro tiempo juntos, pero cuando Lewis tiene un problema o un mal fin de semana ahora, se va, piensa en ello y vuelve. Ese es su trabajo", ha zanjado el campeón del mundo.