Fernando Alonso le ha dado un buen palo a un periodista desde su cuenta personal de Twitter. El asturiano, que colgó un vídeo de su pilotaje con el Renault sobre el GP de Mónaco, contestó a una respuesta de Matthew Somerfield con la que el español fue tajante: "Eres el payaso del día".

"El payaso del día en Twitter. De vez en cuando tratas de tener tu pequeño momento de gloria incluso cuando estás por completo fuera de contexto. Triste por ti. Disfruta de la vida, que es maravillosa", redactó el bicampeón del mundo.

twitter clown of the day. From time to time you try to have your little moment of glory, even if you are completely out of context, like now 😂😂😂😂. Sad for you 🤷‍♂️😉. enjoy life my friend, it is wonderful😎