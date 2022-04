Mercedes comienza a carburar, pero el 'porpoising' continúa siendo un inconveniente para el rendimiento de la escudería alemana y, sobre todo, para sus pilotos, tal y como demuestra George Russell.

"El rebote realmente me ha dejado sin aliento. Ha sido el más extremo que he sentido hasta ahora, espero de verdad que encontremos una solución y que todos los equipos que luchan contra esto lo consigan porque no es sostenible que siga así", mencionó un Russel que, a pesar de su cuarto puesto en el GP de Emilia-Romaña, ha acusado las consecuencias del rebote de su Mercedes.

Al comienzo de la pretemporada los pilotos comenzaron a vivir en sus propias carnes los efectos del 'porpoising'. A las lesiones cervicales, una de las principales consecuencias de este efecto, hay que sumar los dolores de espalda, tal y como ha confirmado el piloto de Mercedes. "Este es el primer fin de semana que realmente he estado luchando con problemas de espalda, eran casi como dolores en el pecho por la fuerza y la gravedad de los rebotes", comenta Russel, que afirma "no poder hacer nada" al respecto ya que es la única manera de "ir rápidos".

A pesar de todo, los resultados comienzan a llegar para la escudería alemana, aunque no sean los esperados. De las cuatro temporadas disputadas hasta el momento, Russel ha terminado, en todas, entre los quinto primeros. Más concretamente, ha logrado un tercer, dos cuartos y un quinto puesto hasta la fecha. Por el contrario, Lewis Hamilton sólo ha logrado un podio y una cuarta posición.

"Espero que regrese a un gran nivel, la forma en que está empujando a todo el equipo es inspiradora. No me siento cómodo en esta posición (de líder), porque sé de lo que es capaz", indica Russell, en relación a los resultados de su compañero de equipo. Por el momento, tal y como indica el piloto de Mercedes, su monoplaza está "muy lejos de estar en la ventana correcta".

George Russel, tras estas cuatro carreras, es cuarto en la clasificación general con 49 puntos, por delante de Sainz, mientras que Hamilton es séptimo, con 28.