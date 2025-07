"Mato a cada gazatí que veo, son todos terroristas": un streamer palestino saca a la luz la crueldad extrema del Ejército israelí

Mostrar al mundo la crueldad de Israel con los palestinos. Es a lo que se dedica Hamzah, un conocido streamer palestino que en los últimos días ha protagonizado varios encontronazos con miembros del Ejército del país judío.

En estos 'streams', se ha encontrado diversas amenazas de muerte por parte de soldados israelíes. "Espero que el Ejército israelí mate más niños palestinos, y espero que te encuentren y te maten", le aseguró un militar que, además, admitía que había abierto fuego contra niños sin ningún pudor. "Mato a cada niño que veo", añadió.

Otro soldado reconocía no importarles "los civiles ni los niños": "Los voy a bombardear". De hecho, aseguraba que, para él, todos los palestinos son terroristas: "He matado a 20, pero no sé qué son los palestinos, lo único que hay en Gaza es Hamás, no hay civiles".

Pero no solo habla con militares, a través de la aplicación Omegle se pone en contacto con ciudadanos israelíes que no dudan en mostrar su odio hacia los palestinos, su racismo y su islamofobia. "Te odio, a ti y a los palestinos, y espero que todos los árabes se mueran", afirmaba una joven israelí.

Con estos vídeos, que acumulan decenas de visualizaciones a través de las redes sociales, Hamzah está consiguiendo mostrar al mundo la crueldad y la deshumanización a la que Israel somete al pueblo palestino.