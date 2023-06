El equipo Ferraries el equipo más exitoso, famoso y glamuroso de la historia de la Fórmula 1. La escudería italiana es el sueño de cualquier piloto, es el escalafón más alto del Gran Circo y es algo a lo que pocos pilotos pueden aspirar.

Allá por el año 2009, Ferrari contaba con Kimi Raikkonen y Felipe Massa como sus pilotos. Sin embargo, aquel fatídico accidente de Massa en el GP de Hungría obligó a los de Maranello a buscar un sustito para lo que restaba de temporada.

Al principio, el sustituto fue Luca Badoer, piloto de pruebas de Ferrari en aquel entonces, pero los resultados no le acompañaron y se vieron obligados a buscar otra solución. Una solución que pasó por Giancarlo Fisichella, que estaba realizando unas actuacionesincreíbles con Force India.

En el podcast oficial de la Fórmula 1 'Beyond the Grid', Fisichella ha comentado lo que significó para él ese cambio a Ferrari: "Fue una decisión difícil. Sabía que con el Ferrari tenía que competir inmediatamente".

"En alguna parte, interiormente, sabía que me estaba equivocando al ir a Ferrari, pero era mi sueño desde que era pequeño y estaba hacia el final de mi carrera en la F1. Dije que sí rápidamente, no podía decirle que no a Ferrari", ha afirmado el italiano.

Sin embargo, como él mismo reconoce, "el pilotaje era muy diferente" y "el coche no era lo suficientemente rápido". Algo que derivó instantáneamente en un declive de rendimiento de Giancarlo, que no pudo conseguir un mejor resultado que un noveno puesto con Ferrari.

Una vez finalizada la temporada, el que fuera compañero de Fernando Alonso en Renault, abandonó definitivamente la máxima competición del automovilismo para pasarse a las carreras de resistencia.