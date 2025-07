El juez Hurtado pregunta a las partes si debe suspender de su cargo al fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado irá a juicio por revelación de secretos y desde el Supremo se preguntan si debería ser cesado. En una providencia hecha pública este viernes y a la que ha tenido acceso laSexta, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado pregunta a la Fiscalía, concretamente a la teniente fiscal María Ángeles Sánchez, si debe suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz una vez abra juicio oral contra él, medida que solicitó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares.

El magistrado también pregunta al resto de acusaciones populares, a la acusación particular del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y a la propia defensa de García Ortiz. Así, a las partes se le dan tres días para responder, aunque habida cuenta de las fechas estivales, es probable que esas contestaciones ya se produzcan en septiembre.

No es la primera vez que se hace esta petición al juez del Supremo. El pasado mes de enero, la misma asociación interponía un recurso contra la decisión del Gobierno de renovar en 2023 a Álvaro García Ortiz como fiscal general. Entonces, la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestimaba por unanimidad el recurso de APIF.

La APIF defendía que García Ortiz no era "idóneo" para desempeñar "la jefatura de todos los fiscales de España" por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo. En una nota de prensa emitida el pasado febrero, destacaba el hecho de que el Supremo anulase, al apreciar "desviación de poder", la decisión de García Ortiz de nombrar fiscal de Sala a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.

El juez, en comisión de servicios

Aunque las cosas no son tan sencillos. Con respecto a esta suspensión, ya se puso de manifiesto en su momento que el juez del Supremo no está capacitado para esto dado que está en comisión de servicios y no forma parte de la carrera fiscal y solo es el propio fiscal general del Estado el que puede retirar de sus funciones a un fiscal cuando se le abre juicio oral.

Este martes, el Supremo confirmaba el procesamiento de García Ortiz por revelación de secretos. La Sala de Apelación del Alto Tribunal desestimaba así los recursos de apelación que habían interpuesto la Fiscalía y la defensa del fiscal general al considerar que los indicios recabados durante la instrucción son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados. Este procesamiento ha dividido a la propia sala, que se posicionó por dos votos a uno a favor de llevar a juicio a García Ortiz.

Nada salva ya del banquillo al representante del Ministerio Público, que irá a juicio por la filtración del ya famoso correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía los delitos fiscales en nombre de su cliente. El novio de la presidenta madrileña está, a su vez, a un paso del banquillo, acusado de fraude fiscal y falsedad documental.