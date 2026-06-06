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Sin dar una mínima opción: categórica 'sprint' de Márquez en el GP de Hungría

El ilerdense da un golpe fuerte encima de la mesa y conquista su segunda 'sprint' esta temporada. Dio poca alternativa a Acosta, que terminó segundo.

Marc Márquez Marc Márquez Getty

Es increíble pensar que hace menos de un mes Marc Márquez estaba pasando por quirófano. Solo dos grandes premios le han servido al de Cervera para volver a ganar y recuperar unas sensaciones que pueden ser decisivas de cara a lo que queda de temporada.

No está ni al 100% y en la 'sprint' de Hungría, Marc ha cruzado la línea de meta en primer lugar sacándoles más dos segundos a su perseguidor más cercano, Pedro Acosta. Es su segunda victoria en carrera corta y la segunda también este Mundial.

A pesar de no contar con plenitud física, Márquez no ha tenido rival. Solo 53 centésimas le separaban de Acosta en la clasificación pero la igualdad vista en esa sesión no ha hecho ni el 'amago' de aparecer durante una 'sprint' sensacional de Marc.

Este triunfo, sin duda, es algo más que doce puntos. La sensación de volver a ganar puede darle mucha fuerza a un Márquez que ha tenido un comienzo de temporada muy duro. Acosta le ha acompañado en el podio al igual que Marco Bezzecchi, tercero.

Marc está a 97 puntos del italiano en la pelea por el Mundial. Es, sin duda, mucha ventaja pero varias victorias del de Cervera, que parece que mejorará en lo físico, podrían avivar la pelea por el Mundial.

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