La llamativa confesión de Márquez a Lorenzo tras la 'sprint' de Hungría: "Menos mal que Acosta..."

El ilerdense ha reconocido que, de no haber sido por la diferencia entre la Ducati y la KTM, la 'sprint' hubiera estado mucho más igualada.

Marc Márquez ha firmado una victoria memorable en la 'sprint' del Gran Premio de Hungría. El de Cervera no ha dado ningún tipo de opción a sus rivales escapándose desde las primeras vueltas. Todo poco menos de un mes después de ser intervenido de su pie y de su hombro.

Marc ha cruzado la línea de meta sacándole dos segundos a Pedro Acosta, su principal competidor. El murciano, con su KTM, era el gran candidato a competir con Márquez por la victoria pero, más allá de la diferencia en el pilotaje, también se ha encontrado con una diferencia evidente en la velocidad de su moto.

La Ducati es superior a la KTM y eso se ha notado. Marc se lo ha reconocido a Jorge Lorenzo en declaraciones para 'Dazn' asegurando que Acosta habría estado más cerca si hubiera pilotado una Ducati: "Entonces es ahí donde hay un gran Acosta, que ya lo dije. Y luego lo voy a decir aquí: menos mal que no va con una Ducati de momento".

Marc también ha querido calmar los ánimos. Es cierto que es una victoria de mucho mérito pero sigue sin perder la perspectiva con respecto a su estado físico: "Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres días simplemente hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte en este circuito".

"Aún me queda, me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo", asegura Márquez.