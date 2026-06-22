GP de Austria de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación y la carrera

Este domingo 28 de junio, los pilotos de la parrilla disputarán una de las últimas carreras previas al parón veraniego. A las 15:00 hora española, comienza la carrera en Austria.

La Fórmula 1 continúa su gira europea, y este fin de semana los 22 pilotos de la parrilla estarán presentes en el Red Bull Ring de Austria para celebrar la octava carrera del calendario. Lewis Hamilton partirá como uno de los favoritos al proclamarse campeón en el GP de Barcelona-Catalunya.

Este viernes 26 de junio, se realizarán los Entrenamientos Libres 1 a las 13:30 horas (hora española), seguidos de los Entrenamientos Libres 2 a las 17:00 para concluir la primera jornada del GP de Austria.

El sábado 27 se disputarán los Entrenamientos Libres 3 a las 12:30 hora española, previos a la clasificación al Gran Premio del domingo, que se realizará a las 16:00 horas. Esta vez, no habrá carrera sprint, al contrario que en las últimas carreras.

Por último, el domingo, día de la carrera, dará comienzo a las 15:00 hora española el GP de Austria. Una carrera de 71 vueltas, donde los pilotos pelearán en el Red Bull Ring por el primer puesto, y apretar la clasificación para evitar que Kimi Antonelli coja ventaja.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Austria disputado en el Red Bull Ring, al igual que los entrenamientos libres y la clasificación, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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