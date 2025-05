La atrevida predicción de Adrian Newey sobre la reglamentación de 2026: "Estoy seguro de que..."

Las esperanzas de Aston Martin en crear un monoplaza temido en la parrilla pasan por un nombre: Adrian Newey. El que fue diseñador del equipo Red Bull lleva trabajando en la fábrica de Silverstone desde el 4 de marzo de este año. El aliado que tanto deseaba tener Fernando Alonso en su trayectoria deportiva.

El gurú de la aerodinámica en los últimos 30 años de la Fórmula 1, ha realizado una entrevista publicada por la escudería británica donde ha hablado de múltiples cuestiones. Una de ellas ha sido las restricciones que puede plantear el reglamento, evitando las denominadas 'zonas grises' donde algún equipo use para potenciar el coche.

"Al principio pensaba que el reglamento era tan prescriptivo que no quedaba mucho (para un diseñador). Luego empiezas a profundizar en los detalles y te das cuenta de que hay más flexibilidad para la innovación y enfoques diferentes de lo que parece a primera vista", ha reflexionado Adrian Newey.

Asimismo, el británico está convencido de que se este reglamento se comportará de la misma forma que lo hizo en 2022: "Hay una alta probabilidad de que en 2026 veamos algo similar a 2022. Hay suficiente flexibilidad en el reglamento, y estoy seguro de que se encontrarán soluciones diferentes".

Además, asegura que estas variaciones también se verán afectadas en los motores donde equipos como Red Bull estrena motor: "Espero ver una gama de soluciones aerodinámicas y, para empezar, podría haber variaciones en el rendimiento de la unidad de potencia en toda la parrilla, como ocurrió con la entrada en vigor de la normativa híbrida en 2014".

"There's more flexibility for innovation and different approaches than first meets the eye."

Adrian Newey opens up about innovating with the 2026 regulations, what he thinks of the team, and getting inside the minds of Lance and Fernando.

Click to read the UNDERCUT interview.