Newey da esperanzas a Fernando Alonso para este año: "He tenido algunas conversaciones..."

La realidad es que todas las previsiones y objetivos de Aston Martin no pasan por la presente temporada, sino por 2026 y el nuevo reglamento que se ejecutará.

En dicho punto juega un papel clave Adrian Newey, el gran 'gurú' de la ingeniería y fichaje estrella de Lawrence Stroll para darle la oportunidad a Fernando Alonso de ganar su tercer Mundial.

Sin embargo, ¿qué ocurre con 2025?, ¿ya lo dan por vencido? Durante una entrevista con el propio equipo, Newey ha dejado una llamativa pincelada al respecto.

"Es comprensible que Lawrence quiera que lo hagamos lo mejor posible en 2025, así que hay un pequeño equipo que sigue trabajando en el coche de este año desde el punto de vista aerodinámico", ha explicado.

Y, a pesar de estar centrado en otra normativa, quiere dejar su impronta para mejorar el AMR25: "He tenido algunas conversaciones durante el almuerzo con ese pequeño grupo, hablando del coche y de lo que podemos hacer al respecto".

Y para ello es clave el papel de los pilotos: "También he hablado extensamente con Lance y Fernando, para conocer sus opiniones sobre las fortalezas y debilidades del coche actual, la correlación entre el coche actual y el simulador de pilotos en el circuito, etc. Los pilotos son una parte esencial del ciclo de retroalimentación sobre cómo se modifica la organización de ingeniería y la forma de abordar las tareas".

Además, Newey ha asegurado que estará presente en el Gran Premio de Mónaco, la que será su primera carrera en directo con Aston Martin. Y no lo hará solo: su cuaderno le acompañará.

"Las fechas límite que tenemos en la F1 moderna parecen ser mucho más tempranas que hace 20 años, y hay muchas fechas límite próximas para el coche de 2026, que es donde he estado concentrado, así que no he estado en la pista. Planeo estar en Mónaco... con el cuaderno", ha zanjado.