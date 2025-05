Aston Martin y el valor que está aportando Adrian Newey desde su llegada: "Es incalculable"

Desde hace unas semanas en la fábrica de Silverstone de Aston Martin ya se ha instalado en su despacho Adrian Newey. El ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1 está diseñando el coche que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll con el nuevo reglamento de 2026.

Y desde Aston Martin celebran el valor que está aportando y dicen que es algo que no se puede calcular. "Adrian tiene una enorme influencia no solo porque es el aerodinamista más talentoso que jamás haya existido en la Fórmula 1, sino también porque tenerlo en el equipo inspira a otros", apunta Pedro de la Rosa en palabras que publica 'Car and Driver'.

"Todos quieren trabajar con Adrian y todos quieren entender cómo trabaja. Con solo estar con nosotros, transforma al equipo internamente, algo incalculable. No se trata solo del conocimiento que aporta Adrian, sino también de su lado emocional e inspirador", dice el embajador de la marca verde.

Eso sí, en Aston Martin quieren dejar claro que Newey no está solo y que el diseño del coche pasará por otras muchas manos: "Adrian es un nombre importante para el equipo, pero no es el único. Además, no debemos subestimar la enorme cantidad de talento que ya teníamos en el equipo".

Los chicos de Andy Cowell, que se está estrenando como jefe en este 2025, están poniendo todos sus esfuerzos en el nuevo reglamento. Porque su presente es poco esperanzador: han sido último equipo en varias de las carreras ya disputadas.

Y eso no debería cambiar demasiado de cara al Gran Premio de Emilia Romaña de este fin de semana. Se esperan algunas novedades, pero ningún milagro.