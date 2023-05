Hasta ahora, el dominio del Red Bull ha sido constante durante las cinco carreras de 2023. Sin embargo, el presentador de la rueda de prensa en el 'Media Day', contempla una situación distinta en Mónaco.

"Creo que hay dos equipos que serán más rápidos que Red Bull en Mónaco", destacó Tom Clarkson.

El presentador de las ruedas de prensa de la F1 ha prestado atención a los los datos y en 'F1 Nation' ha explicado su veredicto sobre lo que cree que ocurrirá en el circuito urbano monegasco.

Para Tom Clarkson, "las curvas cerradas" y "lentas" de Mónaco serán claves para que "Ferrari y Aston Martin" tengan "una ventaja" sobre el RB19 de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Can Leclerc finally win his home race or is Alonso about to send his fans delirious?

[[LINK:INTERNO|||Article|||64674c559e56b0e458c2298b|||F1 Nation previews what could be a momentous weekend in the Principality 🇲🇨]]#MonacoGP #F1https://t.co/NnnIduMMud