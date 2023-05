Todo apunta que Max Verstappen y Sergio Pérez van a pelear el campeonato del mundo de Fórmula 1 en solitario. Red Bull, hasta la fecha, no ha tenido rival: se ha agenciado las cinco victorias (tres para Max y dos para Checo).

Esta vez sí el mexicano está compitiendo de tú a tú con su compañero y está siendo tan rápido como él. Por eso su padre, Antonio Pérez, ha comparado esta rivalidad con la que vivieron en McLaren Alain Prost y Ayrton Senna. Palabras mayores.

Esto ha dicho en 'Motorsport': "Son dos tigres, gramo por gramo, en la misma jaula... Ambos piensan lo mismo, desayunan lo mismo. Ves que ambos intentan quitarse la vuelta más rápida el uno al otro".

Destaca que ahora Checo es tan rápido como su compañero: "Quizá Max tenga ventaja, pero Sergio ahora puede ir a su ritmo. Creo que sólo hay unas milésimas entre ellos a favor de Max, pero en pistas difíciles los veo muy igualados".

Los Pérez, como los Verstappen, no quieren perder. Y asegura Antonio que ser segundo es "ser el primero de los perdedores": "Todas las mañanas sabe que está en un equipo que está en primer lugar, y ese segundo lugar es el primer perdedor...".

"Hoy veo a un Checo Pérez diferente, la forma en que habla, camina y se ve es diferente. Lo noto como un padre cuando le hablo y me dice 'no, no, no jefe, acuérdese que soy el número 1' y yo le digo 'no, no, no se confunda'", ha sentenciado.

La diferencia es mínima después de cinco carreras: 14 puntos a favor del neerlandés. Y la siguiente parada es Mónaco después de la cancelación de Imola por las inundaciones. ¿Una nueva batalla entre los dos pilotos de Red Bull?