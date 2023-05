Desde que Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, cogió las riendas de la presidencia en 2020 en sustitución de Chase Carey, no ha dejado de buscar nuevas fórmulas para impulsar la competición.

Esta temporada 2023 presenta el calendario con más carreras en la historia de la Fórmula 1 con un total de 23, aunque, eso sí, con la cancelación del GP de Imola se quedarán en 22.

Pero esta no es la única innovación, más allá del creciente número de circuitos urbanos, esta temporada cuenta con seis carreras con el formato de clasificación al sprint, lo cual ha provocado las críticas de Max Verstappen.

El doble campeón del mundo ha llegado incluso a amenazar con dejar la Fórmula 1 si este formato se mantiene por mucho más tiempo. "Incluso si no hubiera más carreras al sprint, si seguimos expandiendo el calendario te acabas preguntando, ¿merece la pena?", explicó Verstappen.

Además, Max ha dejado claro que no tiene interés en competir en una F1 que no le guste. "Espero que no haya demasiados cambios, porque si los hay no estaré aquí demasiado", declaró en el portal 'Motorsport Week'. "Eso del sprint es más sobrevivir que correr, no es el ADN de la F1", añadió.

Pero las críticas de Verstappen no han hecho más que aumentar carrera tras carrera, como en el caso de Bakú, cuando criticó de manera contundente los coches actuales. "Si mantienes as reglas, será más difícil adelantar", declaró tras el GP.

"No hay que ser egoísta", la respuesta de Domenicali

Todas las críticas de Max Verstappen han derivado en una respuesta contundente por parte Domenicali. "Los pilotos a veces tienen que recordar que forman parte de un conjunto más amplio. No hay que ser egoísta", aseguró en el 'Daily Mail'.

"A veces, salir de nuestra zona de confort no es fácil, pero no podemos ser perezosos [...] tenemos un público nuevo y necesitamos ofrecer una buena relación calidad-precio en cada sesión", añadió el italiano.