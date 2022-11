Fernando Alonso se subió el pasado martes por primera vez al Aston Martin... y en la escudería de Silverstone no pueden estar más contentos con él.

A pesar de solo haberse subido una vez al coche, Alonso se mostró muy contento y es optimista para el futuro. Por su parte, el equipo también está muy feliz con el piloto.

Así lo asegura Mike Krack, director de Aston Martin, en declaraciones recogidas por 'motor.es': "Fue rápido de inmediato. Me ha sorprendido su eficiencia en la transmisión de los mensajes. Fue muy impresionante".

"En todo momento va al grano. Es muy amable, abierto y transparente. Con Fernando siempre pongo de ejemplo el GP de México de este año. Su frustración por no haber terminado séptimo. Este es un ejemplo de dedicación y motivación. Si tienes a alguien con esta pasión y ganas de triunfar, eso tiene un impacto positivo en el equipo", asegura Krack.

"Pudimos ver que todos estaban muy felices de tener a Fernando en el coche el martes pasado. Creo que el propio Alonso ha encendido quizá otra chispa de su propia pasión y deseo de ganar con el equipo", continúa.

Además, Krack compara a Alonso con el piloto al que sustituye el asturiano, Sebastian Vettel: "Tienen antecedentes. Uno tiene un carácter latino, el otro es alemán. Eso hace una gran diferencia, pero lo que tienen en común es el enfoque. Ambos quieren mejorar, se enfocan en progresar y aíslan lo que no les permite hacerlo".

Más hombres clave en Aston Martin

Aston Martin está metida de lleno en un proceso de reestructuración en el que están fichando a los mejores para tratar de dar un salto de calidad. Además de la llegada de Alonso al equipo, también destaca la figura de Dan Fallows o Eric Blandin. El primero llegó de Red Bull y el segundo, de Mercedes. Tendrán un papel importante para tratar de hacer un buen coche.

"He visto un grupo de personas enormemente apasionadas y talentosas. Debemos tratar de crecer y convertirnos en un equipo ganador. Lo importante para nosotros es asegurarnos de no limitarnos a replicar lo que hacen nuestros rivales. No creemos que eso nos ayude a superar a Mercedes, Red Bull y Ferrari", ha dicho Fallows.