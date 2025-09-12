Así catapultó Fernando Alonso la carrera de Bortoleto: "Está bastante loco"

El piloto de Sauber, el 'rookie' más destacado de la presente temporada junto a Hadjar, considera que sin la ayuda del asturiano no hubiera llegado a la máxima categoría.

Desde que la agencia de Fernando Alonso, A14, se hiciera cargo de la carrera de Gabriel Bortoleto, el brasileño no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los 'rookies' del año en Fórmula 1.

Todo empezó en 2022, cuando el ovetense le consiguió un asiento en uno de los mejores equipos de Fórmula 3, campeonato que terminaría ganando.

La historia se volvió a repetir la siguiente temporada, pero en F2, donde el brasileño también se impuso para optar a un asiento en el 'Gran Circo' que llegó de la mano de Sauber con, de nuevo, la ayuda de Alonso.

Así lo ha explicado Bortoleto en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid', asegurando que sin el piloto de Aston Martin no estaría hoy donde está .

"No lo creo. Fernando no es sólo el tipo que ha apretado para que Gabriel esté en Fórmula 1, me ayudó a conseguir mi contrato de Fórmula 3 en un buen equipo, me enseñó mucho en esa mi temporada de debut, me enseñó mucho en mi año de Fórmula 2, no estoy muy seguro de que estuviera aquí", ha señalado.

"No estoy muy seguro de si hubiese ganado Fórmula 2 y Fórmula 3 si no estuviese gestionando mi carrera. Fernando me ayudó mucho a entrar en Fórmula 1, apretando a Sauber, tenemos una relación muy respetuosa. A veces me da una vuelta en su avión, le doy algunas vueltas en Mónaco cuando aterrizamos. Es divertido luchar con él, pero es duro, él está bastante loco", ha añadido.