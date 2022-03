Desde el Gran Premio de Abu Dabi, que puso el broche final a la temporada 2021 de Fórmula 1, han pasado 14 semanas en las que el 'Gran Circo' ha estado cociendo los monoplazas del nuevo reglamento de la categoría. La novedosa normativa busca, a través de un cambio en la aerodinámica focalizado en el efecto suelo, reducir las turbulencias en los perseguidores y, por ende, ofrecer un mayor espectáculo con carreras más competidas.

Es por ello que equipos como Alpine y pilotos como Fernando Alonso ven ahí una oportunidad de subir algún escalón y discutirle la corona a los 'gigantes' de la F1, Red Bull y Mercedes.

Tras lo visto una vez concluidos los test de pretemporada en Montmeló y Bahrein, los de Milton Keynes y los de Brackley siguen estando en la cabeza, pero hay un nuevo gallo en el corral: Ferrari.

La 'Scuderia' ha confirmado sus mejores presagios y los datos que arrojan los test hacen que Charles Leclerc y Carlos Sainz puedan, incluso, soñar con la primera victoria de la temporada.

Tras ellos, Alpine y McLaren parten como favoritos de la zona media, con AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams y Haas por detrás. Eso sí, cabe analizar lo que han destilado los seis días de test.

¿Farol de Mercedes?

A pesar de presentar el monoplaza más novedoso de la parrilla, un W13 sin apenas pontones, desde la escudería no se muestran confiados con el coche debido al exceso de 'porpoising' (zarandeo), el factor que más está trayendo de cabeza a los equipos en pretemporada.

Por ello, desde los vigentes campeones del Mundial de Constructores se desmarcan de los favoritos. "Quizá Red Bull esté por delante, luego Ferrari y nosotros a medio segundo", ha señalado ingeniero anónimo de Mercedes a la revista alemana 'AMUS'.

El mismo discurso lo siguió Lewis Hamilton al término de los test. El heptacampeón asumió que no están al nivel de Red Bull... pero ya conocemos las 'artimañas' de la escudería germana.

¿Ferrari es una realidad o una ilusión?

Es cierto que los test de pretemporada no suelen ser un termómetro fiable para establecer el orden de parrilla y las sorpresas de la campaña, pero el rendimiento de los de Maranello en los seis días de entrenamientos son ejemplo del gran trabajo de invierno en la escudería.

Mattia Binotto, jefe de Ferrari, no se esconde y afirma que "hay tres equipos muy juntos". "Estamos avisados sobre la valía de nuestros oponentes. Ellos son fuertes y lo demostraron. Ellos dicen que somos los favoritos, pero no es así. Los campeones del año pasado son Red Bull. Trajeron un desarrollo y evidenciaron que son fuertes. Habrá tres equipos muy juntos, pero ellos son los favoritos. Nosotros somos los 'outsiders'(aspirantes)", ha explicado a 'Sky Italia'.

Entonces, ¿volverá a reinar Red Bull?

Los de las bebidas energéticas lograron solventar sus problemas de subviraje y, con los nuevos pontones y el suelo, que les dieron medio segundo por vuelta, marcaron los tiempos más rápidos en Sakhir.

Max Verstappen superó las marcas de Charles Leclerc, Mick Schumacher y Fernando Alonso, pero no se fía nada de Mercedes y sus malos presagios.

"Siempre hacen eso. Si otro equipo lo hace bien o se espera que pueda hacerlo bien, salen y dicen 'oh no, claro que no somos los favoritos", dijo el campeón del mundo de F1.

"Pero luego, de repente va todo bien y dicen, 'oh no, hemos cambiado por completo todo en solo una semana. No ha sido normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica", añadió.

¿Es viable 'El Plan' de Alonso?

Después de los problemas hidráulicos en Montmeló, que dejaron una preocupante imagen del A522 en el asfalto, y tras los pocos kilómetros rodados por Fernando Alonso en la tarde del jueves, muchos comenzaron a bajarse del barco del 'Plan'.

Sin embargo, el bicampeón del mundo completó 122 vueltas el sábado y desde Alpine comenzaron a dibujarse sonrisas y a destilar ilusión.

"Hemos progresado el coche de manera significativa, y esperamos tener mejoras en los próximos días para seguir con la preparación lo mejor posible", señaló Otmar Szafnauer, jefe del equipo.

Alan Permane, director deportivo, también incidió en las buenas sensaciones: "Alonso, con el C3, ya sintió que el coche era veloz. Él decía '¡wow, este coche es rápido!' Estaba contento y pudo sentir el monoplaza".

McLaren, ¿detrás de Alpine?

Sin asomo de duda, los de Woking han sido la gran decepción de la pretemporada. Por Montmeló pasaron sin pena ni gloria, completando muy pocas vueltas, y Sakhir no ha sido distinto.

Bueno, sí: Daniel Ricciardo dio positivo por coronavirus, no ha podido rodar y se teme su ausencia en el Gran Premio de Bahrein de esta semana.

Además, el MCL36 ha tenido serio problemas en la refrigeración de los frenos, lo que ha ayudado a que desde la propia escudería no consigan ver la luz al final del túnel.

Así lo ha explicado el jefe del equipo, Andreas Seidl: "Tuvimos un problema inesperado en el eje delantero con los frenos, y eso limitó bastante nuestro rodaje, especialmente en las tandas largas".

"Nos pone un paso por detrás, pero creo que aun así hemos podido hacer buenas vueltas para trabajar más en el coche y sacar rendimiento", ha añadido.

Con Red Bull partiendo como el 'primero de la clase', Mercedes jugando al despiste, Ferrari como el aspirante y Alpine y McLaren presentando sus credenciales para dar la 'campanada', la zona media-baja de la parrilla no cambiará.

A pesar del 'trampantojo' de Haas consiguiendo el tercer mejor tiempo de los test marcado por Mick Schumacher, se hace difícil pensar que los estadounidenses puedan dar la sorpresa.

AlphaTauri, Alfa Romeo y Williams pueden tener un as guardado bajo la manga, pero en Montmeló y Sakhir se les ha visto a rebufo de los 'grandes'. Eso sí, esto es la Fórmula 1 y el fantasma de Brawn GP 2009 acecha. Que comience el espectáculo.

