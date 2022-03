Uno de los temas más repetidos durante estos test de pretemporada de Baréin ha sido el diseño de los pontones de Mercedes. Unos pontones que apenas se aprecian y que nada tienen que ver con el diseño de Ferrari o de Red Bull. De momento las flechas de plata no han logrado buenos tiempos, pero algunos apuntan que este diseño les podría dar hasta un segundo de ventaja.

Carlos Sainz, en declaraciones a 'AS', ha hablado de la "sorpresa" que ha supuesto: "Ha sido una sorpresa para todo el paddock en general, no sólo los pilotos, ver tantas diferencias en los conceptos. Ferrari tiene pontones grandes, luego Mercedes casi no tiene pontones, y Red Bull tiene ese corte".

"Es súper interesante, la belleza de la F1, quizá la gente estaba un poco asustada por si la esencia de la F1 se perdía con estas nuevas reglas, pero ahora vemos diferencias entre coches y se puede hablar de ellas. Es una cosa de la F1 que me gusta", analiza el español.

A pesar de ello, Sainz insiste en que no se cree el rendimiento de los Mercedes: "Si fuera mi primer año me lo creería, pero como llevamos cinco o seis años igual... Nosotros vemos lo que está haciendo Mercedes según el GPS y... mejor no digo más".

El Ferrari ha marcado el mejor tiempo de la jornada de viernes, medio segundo por delante del Red Bull de Max Verstappen. Aunque no dejan de ser test de pretemporada, los coches rojos han demostrado que pueden estar en la pelea por las victoria junto a Max Verstappen... y quién sabe si Lewis Hamilton.

La próxima semana, la prueba definitiva. De nuevo en Sakhir, se verá si el diseño de los pontones de Mercedes les dan ese segundo extra o Red Bull y Ferrari pueden pelear con ellos.