Alpine se permite soñar para la clasificación del GP de Bahrein, la primera de todo el Mundial de Fórmula 1 de 2022. El motivo, el tiempazo de Fernando Alonso en los test en Sakhir, con gomas blandas, y sus 122 vueltas sin problemas con un coche rosado que podría ser la sorpresa del primer fin de semana de temporada.

Porque el crono, el tercero mejor de la sesión de ensayos tras el de Verstappen y el de Leclerc (con permiso de un Schumacher que con Haas mejoró rodando solo en pista), podría haber sido mejor. Porque Alonso, en palabras de Alan Permane, director deportivo de la escudería francesa, no estaba haciendo una vuelta de clasificación.

En palabras que recoge y que publica el diario 'As', una de las cabezas pensantes del equipo de Fernando ha reconocido que la carga de gasolina no era la adecuada para afrontar un sábado de Fórmula 1.

"Pusimos poca, pero no era gasolina de clasificación", confirma Alan Permane sobre cómo hizo Alonso su tiempo en Bahrein.

Y es que fueron con calma, y así siguen yendo: "No creo que Ocon o Alonso estén para hacer la pole, pero espero que estén en la lucha y en Q3".

"Alonso, con el C3, ya sintió que el coche era veloz. Él decía '¡wow, este coche es rápido!' Estaba contento y pudo sentir el monoplaza", prosigue Permane.

Eso sí, reconoce que los primeros días no fueron fáciles: "Cuando te acostumbras a agarre y velocidad encuentras nuevos problemas. Alonso no estaba del todo contento el sábado y notó problemas... pero ahora ya está más contento".

"El primer día en Bahrein no tuvimos buena dinámica, pero después todo fue muy bien. Ya tenemos claro qué nos hace rápidos, y todo sobre suspensiones, rebufos y demás. No estábamos preocupados, porque el rendimiento estaba ahí... pero no sé si la gente nos ha creído. Sé que estaremos ahí", cuenta.

Y ojo, porque avisa de que en Miami llegarán más piezas para Alpine: "Tenemos evoluciones, y un paquete amplio para la quinta carrera. Siempre llevaremos cosas nuevas".