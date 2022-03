Max Verstappen, mejor tiempo en los test de Bahrein de Fórmula 1, no ha tardado absolutamente nada en reaccionar al pesimismo de Hamilton, y de Mercedes, tras los ensayos en Sakhir. Los alemanes se han autodescartado para pelear por las victorias, pero el neerlandés se ha, directamente, cachondeado de su negatividad.

"Siempre hacen eso. si otro equipo lo hace bien o se espera que pueda hacerlo bien, salen y dicen 'oh no, claro que no somos los favoritos", dijo el campeón del mundo de F1.

El piloto de Red Bull, luego, ya se rio del todo: "Pero luego, de repente va todo bien y dicen, 'oh no, hemos cambiado por completo todo en solo una semana. No ha sido normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica".

"El año pasado estuvieron igual, y luego el primer fi nde semana de carrera estuvieron tremendamente fuertes", comenta Verstappen.

Verstappen, eso sí, avisa ya no solo sobre Mercedes... sino también sobre Ferrari: "Parecen ser consistentes y rápidos. Tienen un coche estable en estos momentos. Es algo bueno para la F1".

"Las cosas pintan bien para ellos y han tenido pocos problemas... pero ya veremos qué pasa la semana que viene y quién es el más rápido", sentenció.

El neerlandés de Red Bull, con el C5, superó a Charles Leclerc y a Fernando Alonso en el último día de test de Fórmula 1 en Bahrein, sobre la pista de Sakhir.