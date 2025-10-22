Nuevo partido entre Carlos Alcaraz y Sinner: será su 'entrenamiento' para el Open de Australia

Ambos han anunciado que visitarán Corea del Sur haciendo alusión a un 'Super Match' que se disputará antes del primer Grand Slam del año.

Mientras en Italia cargan duramente contra Jannik Sinner por darse de baja de las Finales de la Copa Davis para descansar y preparar la próxima temporada, el italiano ha anunciado que participará en una exhibición en Corea del Sur.

Será contra Carlos Alcaraz, que ha publicado exactamente el mismo mensaje que el número 2 del mundo.

"Seeyou in Korea!", reza el texto publicado en redes sociales haciendo alusión a un 'Super Match' (superpartido) patrocinado por Hyundai.

El medio coreano 'Chosun', citando a un miembro del patrocinador, publica que "pronto anunciaremos la fecha, el lugar y el calendario de venta de entradas".

Según el citado medio, todo apunta a que el partido se jugará el 10 de enero en el Inspire Arena de Incheon, cerca de Seúl.

El encuentro será un 'entrenamiento' para ambos antes del Open de Australia, que se jugará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne.