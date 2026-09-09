"Alonso tendría 5 Mundiales fácil": un campeón de F1 señala el mayor error de Fernando

Nico Rosberg, campeón del mundo en 2016, considera que el asturiano "ha elegido mal sus equipos en los últimos 17 años".

"Sigue siendo uno de los mejores"

En la previa del Gran Premio de Madrid que acogerá la capital española este fin de semana, Nico Rosberg pasó por los micrófonos de 'Cope' para analizar diversos temas de actualidad.

Entre ellos, el expiloto de Fórmula 1 se detuvo a hablar de Fernando Alonso, cuyo futuro (vence contrato al término de la presente temporada) está en el aire.

El campeón del mundo en 2016, viendo el nivel del compañero del ovetense, cree que Alonso tiene motivos suficientes para no colgar el casco.

"Fernando sigue siendo uno de los mejores pilotos de siempre. Si lo comparamos con Stroll, todavía va muy fuerte, porque Lance puede estar en el TOP 6 con el coche adecuado", ha señalado.

De hecho, el alemán no cree que la edad sea un hándicap: "Sólo él puede hacer lo que está haciendo con 45 años. Le gusta estar en F1 y creo que va a continuar".

Eso sí, no todo fueron halagos hacia Fernando. Rosberg también señaló el que considera que ha sido el mayor error del bicampeón a lo largo de su carrera.

"Fernando Alonso ha elegido mal sus equipos en los últimos 17 años. Si no hubiera elegido mal, tendría 5 Mundiales fácil", ha explicado.