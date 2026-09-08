El Real Madrid castiga los errores del Inter y se estrena con victoria en Champions

Mbappé y Valverde marcaron en la primera parte y encarrilaron el estreno europeo de los de José Mourinho en el Bernabéu.

El Real Madrid ha empezado la Champions League con victoria ante un equipo siempre candidato como es el Inter de Milán. Olvidan los de José Mourinho lo ocurrido el viernes pasado contra el Real Betis. En su estadio, en el Santiago Bernabéu, ganó el Madrid con goles de Kylian Mbappé y de Fede Valverde (2-1).

A pesar de un eléctrico Inter el que asomó en el Bernabéu, obligando a Thibaut Courtois a hacer varias paradas de mucho mérito en el inicio, el Real Madrid fue el que golpeó primero. Tenía que ser Kylian Mbappé, por supuesto.

Aprovechó el Madrid los errores de los italianos. Primero Kylian y después Fede Valverde le robó la cartera al portero, Josep Martínez, para hacer el segundo. Disfrutaba el feudo blanco del arranque del equipo de Mourinho en Champions.

Mbappé tuvo el tercero en una carrera el solitario, pero acabó rodeado de defensas interistas. No encontró a ningún compañero. Brahim también hizo de las suyas en el área regateando a todos.

Muchas tuvo el Inter, pero a Courtois no se le supera con cualquier cosa. Otra vez el gigante belga haciendo paradas de muchos quilates. Otro día más en la oficina.

El Inter recortó distancias en el tramo final. Carlos Augusto remató el centro de Lautaro Martínez y puso emoción a la noche europea. Pero los tres puntos se quedaron en el Bernabéu. Arranca con victoria el Madrid de Mou en Champions.

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