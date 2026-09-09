Ducati tiene claro cómo evitará una 'guerra' entre Marc Márquez y Pedro Acosta

Davide Tardozzi, team manager del equipo de Borgo Panigale, tiene claro que ambos "respetarán" a Gigi Dall'Igna.

Hay muchas, muchas ganas de ver cómo congenian Marc Márquez y Pedro Acosta en Ducati el próximo año con el nuevo reglamento que se ejecutará en la categoría.

El equipo italiano tendrá la que con casi total seguridad es la mejor pareja de la actual parrilla de MotoGP, pero tener a los mejores también implica saber lidiar con el carácter de dos gallos que viven en el mismo corral.

Mucho se ha hablado sobre cómo lidiarán en Borgo Panigale con un posible enfrentamiento entre sus pilotos, más si ambos se están jugando el título.

Sin embargo, desde Ducati, al menos por lo que afirma Davide Tardozzi en 'Mundo Deportivo', no están excesivamente preocupados.

Y no lo están por la figura de su máximo responsable y la autoridad que desprende: "Gigi Dall'Igna es el jefe del equipo y los pilotos lo respetan. Así que no estoy en absoluto preocupado".

Es por ello que todo son sonrisas en Bolonia: "Hemos fichado a dos pilotos que consideramos los mejores del paddock. Creo que Marc y Pedro formarán un equipo magnífico y nos darán grandes satisfacciones".

De hecho, Tardozzi ve muchas semejanzas entre ambos: "Pienso que Pedro es una versión de sus primeros años. Creo que Pedro tiene esas características de agresividad y ganas de ganar que veía en Marc en sus primeros años".