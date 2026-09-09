¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz? Este es su calendario hasta final de temporada

El número 3 del mundo, tras caer en cuartos del US Open, disfrutará de dos semanas de descanso antes de volver a las pistas en Londres.

A pesar de quedarse a las puertas de las semifinales del US Open, el último Grand Slam del año ha despejado al gran incógnita que había en torno a Carlos Alcaraz: su muñeca derecha.

El murciano ha ido de menos a más en Nueva York y se le ha visto cada vez más suelto con su derecha, lo que deja claro que esa lesión que sufrió el 14 de abril durante su debut en el Conde de Godó ya es agua pasada.

¿Y ahora qué?, ¿cuándo vuelve a jugar Carlitos? El número 3 del mundo volverá a Murcia para disfrutar de dos semanas de descanso antes de su nuevo compromiso: la Laver Cup.

Alcaraz encabezará al equipo de Europa frente al del Resto del Mundo en Londres del 25 al 27 de septiembre.

Después irá directamente a Tokio para defender corona en el ATP 500 del 30 de septiembre al 6 de octubre.

El Masters 1000 de Shanghái, que se saltó en 2025, será su próxima para del 7 al 18 de octubre.

Seguidamente, Riad será su próxima parada para disputar el Six Kings Slam del 21 al 24 de octubre junto a Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

París acogerá el último Masters 1000 del año del 2 al 8 de noviembre, que será la antesala de las ATP Finals de Turín (15 al 22).

Por último, si España se clasifica, cerrará el año con la Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia (24 al 29 de noviembre).