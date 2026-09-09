El cuerpo de Alcaraz dijo basta: Carlos vomitó en pleno partido y cede la corona del US Open

El murciano cae en cinco mangas en el partido que termina más tarde en la historia del US Open.

Los cuartos de final del US Open ante Ben Shelton han sido un auténtico ejercicio de supervivencia para Carlos Alcaraz.

El murciano reapareció la semana pasada en Nueva York tras cuatro meses y medio sin competir y a pesar de que su muñeca ha respondido muy bien, la falta de rodaje físico le ha terminado por pasar factura.

En un intercambio del cuarto set frente al estadounidense, el número 3 del mundo ha claudicado ante las arcadas y mareos que estaba sufriendo durante el partido y ha vomitado en una toalla.

A pesar de ello, Carlitos no estaba por la labor de agachar la cabeza en la sesión golfa de la Arthur Ashe y ha llevado el partido a un súper 'tie break' que ya es historia del 'major' de Flushing Meadows.

En el partido que termina más tarde en la historia del US Open (más allá de las 03:00am en Nueva York), Alcaraz ha cedido ante Shelton por 5-7(5), 6-1, 6-3 y 7-6(7), en 4 horas y 28 minutos.

Restos a cañonazos de 234 kilómetros por hora, largos e intensos intercambios, una presión infernal por parte de la grada, mayor desgaste físico por la inactividad... pero qué merito tiene Carlos.

La moneda cayó del lado de Shelton y Alcaraz se queda a más de 2.500 puntos de Zverev en el ranking, pero lo que ha hecho en la madrugada de este miércoles en la Gran Manzana es de un coraje y un tesón encomiable. Y la mejor noticia es que el de El Palmar ha vuelto completamente recuperado de su lesión.