Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Amplio despliegue

Más de 1.000 personas identificadas por los Mossos en una Barcelona blindada ante las amenazas de Blocus a desatar el caos

Los detalles Los agentes llevan a cabo controles, cacheos, identificaciones y registros de mochilas a jóvenes en las zonas señaladas, en los que han incautado mecheros, mascarillas y pirotecnia.

Dispositivo de los Mossos en Barcelona
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ante la amenaza de Blocus de desatar el caos este sábado, los Mossos han desplegado en Barcelona un amplio dispositivo con el que han identificado a más de 1.000 personas y han incautado mecheros, mascarillas o pirotecnia. Los agentes han llevado a cabo controles, cacheos, identificaciones y registros de mochilas a jóvenes en las zonas señaladas para evitar disturbios.

Además, el temor a que ocurriera lo mismo que el sábado pasado en Barcelona --con saqueos, y robos en tiendas-- ha llevado a que muchas tiendas se blinden. Algunas incluso han optado por adelantar el cierre.

En el caso de José, el trabajador ha protegido su floristería para evitar que sea vandalizada. El sábado pasado ya le rompieron los cristales y ahora no respira tranquilo. "Cerraremos con medidas de seguridad dentro, colocando las tablas. Es intentar ponerles el mayor número de trabas posible para que no puedan hacer pillaje. Hay calma tensa. Estamos a la expectativa", expresa.

Los comercios más grandes están tapiados, con grandes tablones protegen sus escaparates. Asimismo, los bancos han cerrado sus oficinas a cal y canto y han colocado hasta verjas en los cajeros automáticos.

Con tres convocatorias en Barcelona, los Mossos han desplegado el nivel 4 de alerta. Precisamente, allí este sábado se ha detenido a una persona, por lo que ya serían 11 los arrestados esta semana por su vinculación a Blocus. Dos de ellos, entre los que está el presunto fundador e impulsor de la iniciativa, han sido enviados a prisión provisional sin fianza.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cuarto día de trabajos en Urda: la Guardia Civil busca restos biológicos mientras comienza a recuperar los enseres de los pasajeros
  2. Puente, en el punto de mira de la derecha y de la izquierda: el PP insiste en su marcha y Frente Amplio exige "responsabilidades políticas"
  3. Los comercios de Barcelona, en vilo ante las convocatorias de Blocus: "Nos han dicho cómo actuar si tenemos clientes, cómo protegernos y protegerlos"
  4. Los organizadores de la acampada de Sol abandonan la protesta para preparar la huelga general del 11 de noviembre
  5. La manifestación por los dos años de la DANA pide "justicia y que se asuman responsabilidades": "Mazón sigue como político y aforado"
  6. Crisis institucional en Polonia por la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional