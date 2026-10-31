Más de 1.000 personas identificadas por los Mossos en una Barcelona blindada ante las amenazas de Blocus a desatar el caos

Los detalles Los agentes llevan a cabo controles, cacheos, identificaciones y registros de mochilas a jóvenes en las zonas señaladas, en los que han incautado mecheros, mascarillas y pirotecnia.

Ante la amenaza de disturbios por parte de Blocus, los Mossos han desplegado un amplio dispositivo en Barcelona, identificando a más de 1.000 personas e incautando artículos como mecheros y pirotecnia. Los agentes realizan controles y registros para evitar incidentes como los saqueos del sábado anterior, lo que ha llevado a muchos comercios a protegerse. José, un florista, toma medidas para evitar daños tras sufrir vandalismo. Grandes tiendas y bancos han reforzado su seguridad. Con tres convocatorias en la ciudad, se ha activado el nivel 4 de alerta, y ya hay 11 detenidos, incluyendo al presunto fundador de Blocus.

Ante la amenaza de Blocus de desatar el caos este sábado, los Mossos han desplegado en Barcelona un amplio dispositivo con el que han identificado a más de 1.000 personas y han incautado mecheros, mascarillas o pirotecnia. Los agentes han llevado a cabo controles, cacheos, identificaciones y registros de mochilas a jóvenes en las zonas señaladas para evitar disturbios.

Además, el temor a que ocurriera lo mismo que el sábado pasado en Barcelona --con saqueos, y robos en tiendas-- ha llevado a que muchas tiendas se blinden. Algunas incluso han optado por adelantar el cierre.

En el caso de José, el trabajador ha protegido su floristería para evitar que sea vandalizada. El sábado pasado ya le rompieron los cristales y ahora no respira tranquilo. "Cerraremos con medidas de seguridad dentro, colocando las tablas. Es intentar ponerles el mayor número de trabas posible para que no puedan hacer pillaje. Hay calma tensa. Estamos a la expectativa", expresa.

Los comercios más grandes están tapiados, con grandes tablones protegen sus escaparates. Asimismo, los bancos han cerrado sus oficinas a cal y canto y han colocado hasta verjas en los cajeros automáticos.

Con tres convocatorias en Barcelona, los Mossos han desplegado el nivel 4 de alerta. Precisamente, allí este sábado se ha detenido a una persona, por lo que ya serían 11 los arrestados esta semana por su vinculación a Blocus. Dos de ellos, entre los que está el presunto fundador e impulsor de la iniciativa, han sido enviados a prisión provisional sin fianza.

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