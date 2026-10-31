Lewis Hamilton no planea marcharse de la F1: "Nunca ha habido nadie como yo"

El piloto de Ferrari dice que puede seguir compitiendo contra los chicos jóvenes de 20 años: "Tengo retos por delante...".

Lewis Hamilton tiene 41 años, se siente rápido para seguir competiendo en la Fórmula 1, pero también cree que no debe marcharse no solo por motivos deportivos. Durante el Gran Premio de México, el inglés ha dicho que es único en este deporte.

"Nunca ha habido nadie como yo aquí en 70 años. Así que siento que soy diferente. Por supuesto, hay retos por delante que no puedo prever y que vienen con la edad. Pero a lo largo de este recorrido, ha habido muchas ideas preconcebidas sobre el hecho de que el tiempo de reacción disminuye", dice el piloto de Ferrari.

No ha perdido la motivación ni cree que la perderá pronto: "No puedo decir si dentro de cuatro años querré seguir haciendo lo que hago, pero me sigue encantando lo que hago ahora mismo. Sigo dándolo todo, y lo seguiré haciendo en un futuro previsible".

"¿Podré competir a los 44 años con alguien de 20? ¿Quién sabe? Pero a los 41, puedo competir con alguien de 20. Así que el tiempo lo dirá", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.

El futuro de Ferrari

Hamilton trabaja para que Ferrari siga adaptando su coche a su estilo de pilotaje: "Ahora estoy muy centrado en el coche del año que viene. Analizo los aspectos positivos de este año, asegurándome de que no perdamos lo bueno de esta temporada, pero mejorando el chasis".

Ferrari está siendo el segundo equipo de la temporada, por detrás de Mercedes y muy por delante de Red Bull. Pero Hamilton, claro, aspira a volver a ser campeón.

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