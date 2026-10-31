La manifestación por los dos años de la DANA pide "justicia y que se asuman responsabilidades": "Mazón sigue como político y aforado"

Los detalles La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha denunciado que el expresident "sigue en el escaño 98", aunque "no tiene ninguna función" y continúa "burlándose de las familias".

En el segundo aniversario de la DANA de octubre de 2024, que dejó 234 fallecidos, se realizó una manifestación reclamando "justicia, verdad y asunción de responsabilidades". Las asociaciones de víctimas, respaldadas por ciudadanos y entidades cívicas, exigieron cambios, ya que "lo básico no ha cambiado". Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O, criticó al expresident Carlos Mazón por seguir en política pese a su dimisión. También se cuestionó a la alcaldesa de València, María José Catalá, por desincentivar la asistencia a la manifestación. Mariló Gradolí, de la Associació de Víctimes de la DANA, destacó la "negligente y criminal gestión" de la emergencia, subrayando la necesidad de asumir responsabilidades. Además, se expresaron condolencias por el accidente de trenes en Urda, mientras se insistía en la falta de aprendizaje del gobierno valenciano sobre la emergencia climática.

La manifestación por los dos años de la trágica DANA de octubre de 2024, que causó la muerte a 234 personas, ha reclamado este sábado "justicia, verdad y asunción de responsabilidades". Las asociaciones de víctimas han vuelto a salir a la calle, acompañadas de representantes de entidades cívicas y ciudadanos, para "reivindicar lo mismo, porque lo básico no ha cambiado". "Y seguiremos aquí porque nosotras tenemos la legitimidad", han destacado.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha señalado que hace un año tenían a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, y aunque "afortunadamente" el 3 de noviembre hicieron "entre todas y todos que dimitiera, siguen "teniéndolo como político y aforado". "Y eso tiene que quedar muy claro, sobre todo en los medios nacionales, porque sales de nuestra comunidad y muchísima gente cree que el día que dimitió dejó todos sus carros. No, sigue en política, sigue en el escaño 98, sigue aforado, que es por lo que está en política, porque realmente él no tiene ninguna función", ha subrayado.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O ha denunciado que el expresident sigue burlándose de las familias". "Y aquí seguimos y seguiremos porque nosotras tenemos la legitimidad, él es un ser ilegítimo y sus actuaciones así lo demuestran", ha remachado.

Críticas a la alcaldesa de València

Por otra parte, Álvarez se ha mostrado muy crítica con la alcaldesa de València, María José Catalá, a quien ha acusado de intentar "desincentivar" la asistencia a la manifestación instando a la gente a que no se desplazara este sábado al centro por la convocatoria de altercados de Blocus.

"Su cometido es proporcionar seguridad, no todo lo contrario, pero no le preocupa la seguridad de la ciudadanía. Lo que le preocupa es que esta concentración o esta manifestación sea clamorosamente un éxito como la del año pasado. Y por eso muchísimas personas no van a venir. No porque no nos apoyen, sino por las malditas palabras, las irresponsables palabras de una malísima alcaldesa que no ha reconocido a las víctimas, que no ha hecho ni un solo homenaje a las víctimas y sí que ha hecho un homenaje a personas y a ciudadanos de otras comunidades, a los que nosotros también les apoyamos", ha reprochado.

En términos similares se ha pronunciado la presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, quien ha subrayado que durante dos años se han manifestado "de forma pacífica" y ha advertido de que las calles siempre serán suyas y de que nunca pararán "mientras no llegue la verdad, la justicia y la reparación". "Después de dos años en los que hemos salido pacíficamente a la calle, los violentos no nos van a sacar de la calle. Y aquí estamos, bajo la lluvia, por dignidad del pueblo valenciano para seguir reclamando verdad, justicia y reparación", ha abundado.

"Negligente y criminal gestión de la DANA"

Gradolí ha hecho notar que la reciente DANA Adam, "lo que ha demostrado es la negligente y criminal gestión de la DANA de 2024". "Se ha aprendido, pero no se han asumido las responsabilidades y por eso seguimos saliendo a la calle; porque está muy bien aprender, hay que seguir aprendiendo, pero también hay que asumir responsabilidades. Y las de 2024 no se han asumido porque de momento ni sabemos la verdad, ni se ha pedido perdón de verdad y estamos esperando la justicia", ha lamentado.

"Y para ello necesitamos --ha proseguido-- que el Tribunal Constitucional, por favor, no le aplique el aforamiento Carlos Mazón para que la jueza de instrucción número 3 de Catarroja pueda preguntarle simplemente qué estaba haciendo aquel día, por qué no se activaron los protocolos y por qué no se avisó a la población".

Apoyo a las víctimas de Urda

La manifestación del segundo aniversario de la DANA se ha desarrollado en un contexto marcado por el fatal accidente de los trenes en Urda (Toledo), cuyas víctimas tienen todo su "apoyo, cariño y amor", ha aseverado Gradolí, a lo que ha añadido que entiende que se pidan responsabilidades, pero ha precisado que en el caso de la DANA lo que se produjo es "una negligente gestión de la emergencia, porque estaba la información, se sabía que se tenía que avisar y no se quiso avisar". "Recordad el WhatsApp de 'Salo, de confinar nada'", ha apostillado.

Toñi García, quien perdió en la barrancada a su marido y su hija, ha declarado que el accidente de Urda "ha sido un gran mazazo para todos los familiares de víctimas". "Sentimos mucho dolor, estamos muy afligidos y todos consternados", ha expresado, al tiempo que ha considerado que dos años después de la DANA "algo sigue fallando" en un gobierno valenciano que, a su juicio, "no conoce el territorio" y "no cree en la emergencia climática".

"Un gobierno que no asume sus responsabilidades no puede decir que ha aprendido. Se aprende admitiendo los errores y los fallos y ellos todavía, dos años después de la DANA del 2024 no lo ha hecho, con lo cual no ha podido aprender. Algo sigue fallando y es la gestión, el conocimiento del territorio. Desconocen que vivimos en una zona altamente vulnerable, que es una zona inundable, y mientras no conozcan el territorio y no lo adapten, no van a aprender", ha concluido.

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