Verstappen, más irónico que nunca por las salidas del Red Bull: "Podría esprintar e iría más rápido"

El piloto neerlandés volvió a criticar por radio al final de los Libres 2 la falta de velocidad que tiene su monoplaza cuando arranca en estático, algo que ya es recurrente.

No ha empezado con buen pie Max Verstappen el Gran Premio de México. No ha liderado ninguna de las dos de las tres sesiones de entrenamientos libres previas a la clasificación que ha disputado. En la primera no participó y en la segunda protagonizó un toque con su excompañero Liam Lawson.

Durante las pruebas del viernes, el tetracampeón se volvió a quejar de la gran debilidad del Red Bull este año: las salidas. No arranca con velocidad el coche lo que hace que pierda puestos en un momento que es clave en la carrera. Ya le ocurrió en Las Américas.

En las prácticas que se hacen habitualmente al acabar las tandas, el '3' tiró de ironía por radio sin ocultar su enfado: "Creo que yo mismo podría esprintar y arrancar más rápido desde la línea de salida. Hago una salida al final del 'pitlane' y es un desastre. Hago otra salida, y otro desastre".

"¿Por qué no cambiamos algo más? ¿O sería mejor hacer una salida al estilo de Le Mans? Ya sabes, corro, empujo el coche y me subo. Y entonces saldríamos a toda velocidad para la carrera", protestó el neerlandés tal y como se captó en la emisión oficial de la Fórmula 1.

El jefe de la escudería austriaca, Laurent Mekies, aseguró que no es un problema fácil de resolver y restó importancia a las quejas de Max: "El rendimiento en la salida implica prácticamente a todos los departamentos de la empresa, probablemente a todos menos al departamento de aerodinámica".

"Es el motor, es la caja de cambios, es el embrague, son muchas cosas...conocemos nuestras limitaciones; las cosas no van a cambiar por arte de magia de un fin de semana a otro", dijo el 'team principal' en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

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