Frustración total de Pecco Bagnaia: "No me reconozco"

El de Ducati acabó sexto en la sprint de Malasia: "Lo intento y lo sigo intentando, pero...".

Un sexto puesto de Pecco Bagnaia, teniendo en cuenta de dónde viene esta temporada, no parece un mal resultado. Pero después de la sprint del Gran Premio de Malasia el italiano se ha mostrado muy frustrado con su rendimiento.

Ha dicho después de la carrera que "no reconoce" su pilotaje a pesar de no parar de intentarlo.

"Veo mis datos y no me reconozco. Lo intento, lo sigo intentando. Aunque ya sé dónde correré el año que viene y aunque sé que este ya no es el momento en el que se pueden resolver ciertas cosas, sigo intentándolo", dice en 'GP One'.

"Sé que puedo hacerlo mucho mejor que esto. Y cuando miro los datos y veo lo que ya no consigo hacer, cuando ni siquiera me reconozco en mi forma de pilotar, es algo que me genera mucha frustración", expresa el compañero de Marc Márquez en Ducati.

Dice que su moto no frena como debería: "Luego, en esas situaciones, también tienes la adrenalina muy alta. Acabas de hacer tu tiempo, intentas dar otra vuelta, te arriesgas en la primera curva y la moto no frena. Es difícil".

Se han convertido en habituales estas quejas de un Pecco que lo sigue pasando muy mal con la Ducati. La cuenta atrás para su salida ha comenzado. En pocas semanas se convertirá oficialmente en piloto de Aprilia y cerrará esta etapa.

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