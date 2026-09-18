Marc Márquez dispara contra Martín y Bezzecchi: "Han cometido errores, me han dado la oportunidad..."

El vigente campeón del mundo asume que no es líder únicamente por méritos propios: "El que lo está ganando no soy yo, sino que los otros han cometido errores".

"¿Cómo se controla la sensación de que parece que lo más difícil ya está hecho?": así, de manera contundente, le preguntaron a Marc Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria por su liderato.

El ilerdense, que hace apenas dos meses estaba a más de 100 puntos de la cabeza de campeonato, ahora está empatado con Jorge Martín y con un margen de 33 unidades sobre Marco Bezzecchi.

"Para mí, se controla pensando que estaba fuera y que lo están perdiendo los otros. Esa es mi mentalidad", replicó el eneacampeón en declaraciones que publica 'Motosan'.

Todo cambió después de sus plenos en Aragón y Misano... y de los malos resultados de sus rivales por el título.

"Yo estaba completamente fuera de este campeonato porque, incluso ganando todas las carreras, el que iba líder quedaba segundo, no ganaba. Entonces, el que lo está ganando no soy yo, sino que los otros han cometido errores, me han dado esta oportunidad y la intentaremos aprovechar", ha señalado.

Ahora, con una mentalidad mucho más madura, Marc no se muestra muy preocupado por no ganar su décima corona esta temporada.

"Si pasa, bien. Si no, el año que viene es 2027. Evidentemente, la gente se acuerda de quién gana o no gana. Pero, al final, si durante este tiempo ya he podido inspirar a mucha gente, con eso me quedo", ha zanjado.