'Palo' de Luis de la Fuente al Barça por no homenajear a sus campeones del mundo

El seleccionador nacional ha lamentado que los ocho jugadores blaugranas que se coronaron campeones del mundo en Nueva York no recibieran el reconocimiento en el Camp Nou.

Una hora después de anunciar la primera lista de la selección española como vigente campeona del mundo, Luis de la Fuente ha comparecido en rueda de prensa.

Dos meses después de alzar el Mundial en Nueva York, al seleccionador nacional, entre otros temas, le han preguntado por los homenajes que se han realizado a los campeones y, sobre todo, por los que no se han realizado.

Ahí entra en juego el FC Barcelona, cuyos ocho campeones (Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal) no recibieron homenaje alguno en el Camp Nou.

El riojano no ha dudado en darle un 'palito' al club azulgrana: "Me da pena que no hayan tenido ese reconocimiento. No pasa muchas veces. Pero allá donde van se lo reconocen. A todos les gusta que le reconozcan en su casa".

Sobre el Balón de Oro, De la Fuente no ha querido elegir entre mamá o papá: "Se lo daría a un español. No tengo preferencias entre Rodri o Lamine. Todos tienen categoría merecedora".