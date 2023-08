Si bien es cierto que el final de la carrera en Nashville fue muy positivo para Álex Palou porque aumenta su distancia en el campeonato, las cosas no fueron tan sencillas desde el principio.

Después de una carrera repleta de infortunios y de malas estrategias por parte de Chip Ganassi y el resto de equipos, Palou pudo finalizar en tercera posición pero, eso sí, por delante de Newgarden y Dixon, por lo que el fin de semana ha sido positivo para el español.

Por ello, el propio piloto catalán ha hablado acerca de la carrera a través de unas declaraciones recogidas por 'Marca', asegurando que "ha sido una carrera muy estresante".

"Creo que he perdido como cinco años de mi vida con el ahorro de combustible y rezando por una bandera amarilla. Hicimos una estrategia agresiva parando con la primera amarilla en la vuelta 13. Lo teníamos planificado previamente pero no fue la opción correcta esta vez", comenta Palou.

"Esperábamos que hubiese más amarillas durante la carrera, así que tuvimos suerte de que llegara, hay que reconocerlo, porque sin ella no lo hubiésemos conseguido. Era imposible ahorrar tanto combustible, estábamos perdiendo dos segundos por vuelta de ritmo", añade.

Sin embargo, Álex califica el día como un día positivo: "En general ha sido un día muy bueno, podía haber sido más sencillo y más 'limpio', pero nos lo complicamos. Sin problemas de estrategia creo que podríamos haber peleado por la victoria. El resultado es de 10".

Ahora, con 84 puntos de diferencia con sus perseguidores, Palou ya está centrado en hacerse con su segundo título de la IndyCar y, por qué no, tratar de cerrar su futuro acuerdo con un equipo de Fórmula 1 para poder debutar como piloto oficial en el 'Gran Circo'.

