Adrian Newey revela el plan que seguirá para diseñar el Aston Martin

Gran parte de la ilusión que tienen Fernando Alonso y Aston Martin de cara a poder firmar una gran temporada recae en el desempeño de Adrian Newey. El prestigioso ingeniero inglés liderará el diseño del monoplaza en 2026 y las expectativas son muy altas a la hora de poder pensar que Alonso luchará por los puestos de arriba.

Como era de esperar, en la mente de un genio de la ingeniería como Newey no hay tiempo para el descanso a la hora de idear una de las máquinas más complejas del mundo del motor. En unas declaraciones para el medio 'AMuS', el británico ha revelado el proceso que sigue cuando tiene que diseñar un monoplaza.

"Hoy en día tienes el CFD, que es un gran dispositivo que te permite ver cómo van las corrientes. Es mucho más fácil que en el pasado, porque entonces sólo teníamos un túnel de viento o un mechón de lana. Ahora miro el CFD e intento entender cómo va la corriente de aire, dónde perdemos algo y dónde se crean los campos de presión. Luego empiezo a trabajar en los detalles de algunas ideas", asegura Newey.

Adrian también desvela que muchas veces no puede controlar cuando le llega la inspiración: "A menudo me quedo atascado, entonces y lo aparco todo un tiempo. Y luego, de repente, surge otra idea. A veces eso me pasa en mitad de una noche, lo cual es lamentable".

"Entonces siento que tengo que levantarme y dejarlo escrito o en algún sitio durante un tiempo. Siempre lo he hecho, pero en algunas ocasiones me he levantado por la mañana y me he arrepentido. No siempre merecía la pena sacrificar mi sueño nocturno por ello. Si es una buena idea, me acuerdo por la mañana. Y a veces encuentro algún borrador y luego voy y lo escribo bien. Ese es el primer filtro", ha reconocido el de Aston Martin.