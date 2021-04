Lewis Hamilton está en el tramo final de su carrera deportiva, al menos según Mark Webber. El australiano cree que el piloto de Mercedes, heptacampeón y en la lucha por el octavo título Mundial, no tiene mucho más por delante en la F1 y cree que el año que viene es la clave.

Porque, según el oceánico, Hamilton dirá adiós en cuanto prueba los nuevos coches que estarán en liza en la Fórmula 1 de 2022. Ahí será cuando, según el ex de Red Bull, se irá Hamilton.

"No hay dudas de que Hamilton está en la recta final de su carrera", afirma Webber.

Mark no le ve en 2023 en la parrilla: "Serías valiente si dices que va a correr tres años más. Dos quizá. Uno seguro. Luego hay una gran probabilidad de que se retire. Hay reglas nuevas y tiene sentido".

Eso sí, Webber no tiene ganas de ver a Hamilton decir adiós, tal y como reconoció en el podcast 'On the Marbles'.

"Debería seguir más tiempo. Incluso estando por debajo de su máximo nivel sigue siendo peligroso", cuenta Webber.

Y sentencia: "Tiene que seguir más. No tienes mucho que perder cuando eres tan increíble".

De momento, en este 2021, Lewis Hamilton se ha encontrado con, por fin, un duro rival lejos de Mercedes.

Se trata de Max Verstappen, quien con el Red Bull puede dar mucha guerra a una escudería que ha dominado en la F1 con claridad desde 2014.

