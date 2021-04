Nick Heidfeld sabe de lo que habla. El piloto alemán, uno de los más míticos de la parrilla de F1 de hace no mucho y que estuvo con varios campeones del mundo en la misma escudería, ha hablado en 'Beyond the Grid' y en la comparativa entre Hamilton y Alonso tiene claro quién sale ganando.

"Quizá Lewis fuera más talentoso, pero el mejor y el más completo, a mis ojos, fue Alonso", dice el teutón.

Heidfeld va un paso más allá: "Es uno de los mejores. Fue campeón del mundo, pero se merece más Mundiales".

"Me encantaba correr contra él. Quizá fue con quien más disfruté, siempre fue justo... a pesar de que fuera del coche era bastante extremo", relata Heidfeld.

El alemán, ex de equipos como BMW y Renault, cuenta lo sucedido en Mónaco 2008: "Mis neumáticos no estaban a la altura y me tocó en Loews. Más o menos lo acepté. Fui presa fácil. El resto de veces fue muy duro, pero muy justo".

Y sigue hablando de Mónaco, pero en esta ocasión de 2010: "Fui a la pista. Ese año no corrí porque era piloto reserva de Mercedes. Dos pilotos destacaron en esa prueba a nivel visual en las curvas".

"Hamilton fue más extremo por el riesgo que tomaba. Estuvo cerca del límite de la pista. Fue más inconsistente Alonso, aunque eso ha cambiado con los años. Ahora Lewis ya no es tan agresivo y tan peligroso", sentencia.

