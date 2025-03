F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

"Ha ido bien, me lo he pasado bien. Esperaba estar más arriba, quizá en tiempos de pole, pero los de arriba son rápidos. Mañana será mi primera vez en lluvia con Ferrari y no tengo ni idea de cómo se comportará el coche".

Se les esperaba luchando con McLaren, pero ni mucho menos. No solo no han estado batallando por la primera línea, sino que ni siquiera se han consolidado como segundo coche. 7º Leclerc y 8º Hamilton, mucho más atrás de lo que se esperaba. La situación empeora cuando vemos a Tsunoda 5º y a Albon 6º. Un RB y un Williams, por delante de los Ferrari. Veremos si esto es solo algo puntual...

No ha ido tan mal. O al menos eso deben estar susurrando en Aston Martin. Vistos los problemas que ha presentado la escudería durante las tres sesiones de entrenamiento, resultaba imposible imaginar a Fernando Alonso y a Lance Stroll luchando por entrar en la Q3. Lo cierto es que han estado bastante cerca. Incluso, de no haber sido por los problemas en el fondo del asturiano, igual podríamos haberle visto en Q3. Buenas sensaciones para los de Silverstone.

HABLA CARLOS SAINZ

"Muy contento por el equipo y por Alex (Albon). Por mi parte, objetivo cumplido, que era pasar a Q3. Luego no he podido mejorar, no encontraba el balance correcto. He hecho una muy mala vuelta, pero desde aquí ahora todo es mejorar e ir hacia delante. Podemos seguir soñando en ir escalando posiciones. Todo puede cambiar con la lluvia mañana, pero lo bueno es que el coche está ahí".