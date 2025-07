Fonsi Nieto defiende a Jorge Martín: "No es una pataleta, si ha tomado esa decisión..."

La salida de Jorge Martín de Aprilia no será fácil. Él ya ha expresado públicamente su intención de marcharse, pero en el equipo no están de acuerdo. El caso lo podría resolver un juez. Y Fonsi Nieto, quien trabajó junto a él el año pasado en Pramac Racing, ha defendido que "no es una pataleta".

Así lo ha dicho en 'Mundo Deportivo': "Cuando ganas y cuando estás arriba del trono, pues es todo muy fácil, todo el mundo te aplaude, todo el mundo te sonríe. Te aseguro que si Jorge ha tomado esta decisión es porque lo ha pensado mucho, ¿no? No es una pataleta. A los pilotos muchas veces hay que entenderlos".

"La situación de Jorge yo no soy quien para opinar, ¿no? Creo que cada uno sabe exactamente lo que ha pasado. No me veo en condiciones de opinar en algo así. Como es lógico le deseo lo mejor y cualquier decisión que tome de apoyo, ya no algo como que hemos trabajado juntos sino como un buen amigo, como un hermano pequeño. Entonces, pues bueno, no es justo lo que ha pasado, es muy injusto y en las situaciones críticas y difíciles es donde pasan estas cosas", apunta Fonsi.

"Es un deporte muy solitario, vas a 360km/h y hay muchos factores que te afectan y muchas veces hay que parar a pensarse por qué se ha tomado este tipo de decisiones y entenderlas un poco. Es muy difícil poner a chicos tan jóvenes a MotoGP y también tienen su forma de pensar", dice.

Precisamente Jorge ha dado esta semana un paso de gigante en su recuperación. Por primera vez desde que sufriera la caída en Qatar se ha vuelto a subir a la moto.

Lo ha hecho en unos test privados en Montmeló. El primer paso para volver a competir con la Aprilia y poco a poco recuperar el tono que mostró el año pasado, el del campeón de la categoría reina.