La explicación de Marc Márquez a Bagnaia tras su operación: "El hombro necesita más tiempo"

Ambos pilotos conversaron durante el pasado viernes en Mugello acerca de la recuperación del pie y el hombro del vigente campeón del mundo.

El GP de Italia de MotoGP supuso un alivio para Ducati. La marca italiana vio como Pecco Bagnaia subía al podio por segunda vez en el Mundial, tras un 2025 pésimo, y el regreso de Marc Márquez después de su lesión en el pie derecho.

En un vídeo de YouTube, el equipo italiano ha publicado el Inside de la carrera en Mugello, donde se ha podido apreciar una conversación tendida entre sus dos pilotos acerca de la recuperación del vigente campeón y sus sensaciones sobre la moto.

La semana pasada, Márquez recibió el apto del médico del equipo para correr. En Italia, el ilerdense consiguió un séptimo puesto que sabía a gloria tras su caída en Le Mans y su posterior operación. "El pie nada, el hombro necesita más tiempo", le aseguró Marc a Pecco.

En sí, el piloto español le relata cómo es su estado físico, sobre todo centrándose en su hombro y el nervio que le molesta. "Mi físico está bien, y el nervio, por lo menos en casa, no me ha molestado. El problema es el nervio. Antes no me molestaba ni dolía", añade Márquez en su explicación.

Por último, Marc se ha mostrado ilusionado de regresar a los circuitos. Este domingo 7 de junio estará presente en el Balaton Park Circuit para disputar el GP de Hungría a las 14:00 hora española.

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