MotoGP
¿Rechazó Bagnaia a Yamaha tras una conversación con Quartararo? Así responde Fabio
Pecco sonaba con fuerza para ir a Yamaha, pero todo apunta que será piloto de Aprilia a partir de la temporada que viene.
El futuro de Pecco Bagnaia está cerca de Aprilia a pesar de que los primeros rumores le colocaban en el equipo Yamaha. Se habló incluso de que Fabio Quartararo le había aconsejado, pero el piloto francés ha negado que eso haya ocurrido.
En una entrevista a 'Moto.it', Fabio explica su conversación con Pecco: "Hablé con Bagnaia, pero sería como si me dirigiera a un piloto de otra marca para pedirle consejo sobre mi futuro. No tiene sentido. Y no es cierto".
"La gente dice cosas sin saberlas, y piensa que Bagnaia no se fue a Yamaha por mi culpa, y no es cierto. Gracias por aclararlo con esta pregunta", dice Fabio tras el Gran Premio de Italia, en Mugello.
Sobre su futuro, en MotoGP colocan a Quartararo en el equipo Honda a pesar de que renovó hace pocos meses: "Ahora que las cosas no van bien, es fácil decir ahora que fue un error esa renovación".
"En ese momento hablaba con los ingenieros, con todos, y para mí no era un error. Hoy lo estamos pasando mal, pero no digo que haya sido un error", dice el campeón de la categoría reina.
Sus críticas a Yamaha han sido constantes... y no lo puede evitar: "Es cierto que algunas veces fui un poco duro en las críticas. Es mi manera de intentar mejorar las cosas. Entonces me di cuenta de que no es necesario estar siempre enfadado. Desde hace mucho tiempo simplemente intento hacer mi trabajo, no estar enfadado y ayudar a mejorar la situación".
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